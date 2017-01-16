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Озвучили страшну кількість жертв авіакатастрофи турецького літака

06:02, сьогодні 131 Читать новость на русском
Загинули 16 осіб
Загинули 16 осіб / 24 Канал

В результаті аварії вантажного літака Turkish Airlines, що впав недалеко від киргизького аеропорту "Манас" загинули щонайменше 16 осіб.

Серед загиблих пілот і 15 осіб місцевих жителів, на будинки яких впало повітряне судно, про це повідомило агентство Reuters.

За словами міністра охорони здоров'я країни, рятувальники витягли з-під уламків літака тіла пілота і 15 місцевих жителів, на будинки яких впало повітряне судно.

У свою чергу начальник центру управління кризовими ситуаціями МНС республіки Мухаммед Сваров заявив, що один член екіпажу вижив. Його доправили до лікарнію.

Нагадаємо, вантажний літак турецької авіакомпанії Boeing 747 розбився в районі дачного селища під Бішкеком (Киргизія).

Теги: Туреччина Жертви авіація Катастрофа
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