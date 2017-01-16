Озвучили страшну кількість жертв авіакатастрофи турецького літака

В результаті аварії вантажного літака Turkish Airlines, що впав недалеко від киргизького аеропорту "Манас" загинули щонайменше 16 осіб.

Серед загиблих пілот і 15 осіб місцевих жителів, на будинки яких впало повітряне судно, про це повідомило агентство Reuters. За словами міністра охорони здоров'я країни, рятувальники витягли з-під уламків літака тіла пілота і 15 місцевих жителів, на будинки яких впало повітряне судно. У свою чергу начальник центру управління кризовими ситуаціями МНС республіки Мухаммед Сваров заявив, що один член екіпажу вижив. Його доправили до лікарнію. Нагадаємо, вантажний літак турецької авіакомпанії Boeing 747 розбився в районі дачного селища під Бішкеком (Киргизія).

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