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Відомий рокер Оззі Осборн та його кохана Шерон вдруге одружились: з’явились фото

14:34, сьогодні 1112 Читать новость на русском
Оззі та Шерон Осборн знову одружились
Оззі та Шерон Осборн знову одружились / Фото з відкритих джерел

Відомий британський рокер Оззі Осборн та його дружина ведуча Шерон вдруге одружились.

Подружжя після 35 років сімейного життя вирішили вдруге дати одне одному шлюбні обітниці. Сталось це в середині травня, пише Hello!.

Ідея повторити весілля належала 68-річному Оззі. Музикант впевнений, що така церемонія стане для пари новим початком стосунків.

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"Це новий початок. Я вважаю, всі повинні повторно підтверджувати свої шлюби. Я вийшов після церемонії, відчуваючи себе повністю оновленим. Я знаю, що моя дружина кохає мене, а вона знає, як сильно я кохаю її", – поділився Оззі.

Кохана відомого рокера також була у захваті від цієї ідеї.

"Я просто не можу уявити свого життя без нього. Навіть якщо він собака", – сміється Шерон.

Оззі та Шерон Осборн після повторного вінчання

Оззі та Шерон Осборн після повторного вінчання

Така церемонія пройшла не випадково, адже минулого року в пресі спалахнув скандал через зраду Оззі. Осборн зраджував Шерон зі своєю перукаркою Мішель Паг. Пара тоді навіть розійшлась, однак згодом вони все ж знову об’єднались.

"Я почувалася дурепою. Було так, ніби про це знають всі, і всі з мене сміються", – зізналася 64-річна Шерон після скандалу.

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Шерон зустріла Оззі, коли їй було всього 18. В той час гурт музиканта Black Sabath працював на батька дівчини. Однак згодом у 1979 році Оззі звільнили з колективу і він почав будувати сольну кар’єру під керівництвом Шерон. Тоді ж пара і почала зустрічатись.

Сім'я Осборнів на першому весіллі

Сім'я Осборнів на першому весіллі

У 1982 році Шерон та Оззі одружились. У них народилось троє дітей: Еймі, Келлі та Джек. За час їх тривалих стосунків в пресу часто просочувались плітки про їх розлучення та розпав пари, однак подружжя досі разом.

Оззі та Шерон Осборн разом з дітьми

Оззі та Шерон Осборн разом з дітьми

В 1989 році під час наркотичного сп’яніння Оззі навіть намагався задушити Шерон. Після цього музикант потрапив в реабілітаційний центр. Жінці вдалось його пробачити і з того часу пара живе досить щасливими сімейним життям. В 1990-х роках сім’я Обсорнів наавіть знялась у реаліті-шоу "Осборни", де подружжя виглядало досить навіть щасливим.

Теги: LifeStyle Музика
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