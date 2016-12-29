Падіння гривні не пов'язане з націоналізацією "Приватбанку", – НБУ

Знецінення гривні, яке триває з початку тижня, не пов'язане з переходом "Приватбанку" у дердавну власність.
Про це заявили у НБУ.
У Нацбанку пояснили, що падіння гривні є тимчасовим та пов’язане з сезонними факторами. Зокрема, попит зріс через додаткові потреби компаній у валюті, що пов’язане з платежами по кредитах наприкінці року.
Наголошуємо, що девальваційний тиск на курс гривні цього тижня не пов’язаний з переходом "Приватбанку"у державну власність. Твердження, що відтік депозитів з банку провокує посилений попит на валютному ринку, не відповідає дійсності,
– додали у НБУ.
У Нацбанку додали, що фундаментальних передумов для коливань курсу гривні наразі немає.
Читайте також: НБУ зробив "Приватбанку" черговий розкішний подарунок
Коментарі