Падіння гривні не пов'язане з націоналізацією "Приватбанку", – НБУ

Знецінення гривні, яке триває з початку тижня, не пов'язане з переходом "Приватбанку" у дердавну власність.

Про це заявили у НБУ.

У Нацбанку пояснили, що падіння гривні є тимчасовим та пов’язане з сезонними факторами. Зокрема, попит зріс через додаткові потреби компаній у валюті, що пов’язане з платежами по кредитах наприкінці року.

Наголошуємо, що девальваційний тиск на курс гривні цього тижня не пов’язаний з переходом "Приватбанку"у державну власність. Твердження, що відтік депозитів з банку провокує посилений попит на валютному ринку, не відповідає дійсності,

– додали у НБУ.

У Нацбанку додали, що фундаментальних передумов для коливань курсу гривні наразі немає.

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