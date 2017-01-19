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"Пакет Ярової" в дії: в Росії вперше судять за замовчування небезпечної інформації

15:50, сьогодні 575 Читать новость на русском
Буквально
Буквально "Пакет Ярової" / openrussia

У Росії вперше порушили кримінальну справу за статтею про неінформування, яка передбачена "пакетом Ярової".

Підсудний – житель Чечні Асхаб Хизрієв, який не повідомив в поліцію про плани свого знайомого приєднатися до терористичної організації, повідомляє сайт місцевої прокуратури.

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Слідство вважає, що Хизрієв знав про те, що його знайомий Фарід Сафін збирався виїхати до Сирії і вступити до лав терористів. Поліцейські вже затримали Сафіна.

Йому загрожує штраф в розмірі до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або примусові роботи до одного року, або позбавлення волі на такий же термін. Стаття не передбачає кримінальної відповідальності за неповідомлення про підготовку злочину чоловіком або близьким родичем.

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Теги: Політика Новини Росії Курйози
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