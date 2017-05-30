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Пакуємо валізи: як правильно скласти і що обов'язково взяти

12:00, сьогодні 79 Читать новость на русском
Пакуємо валізу правильно!
Пакуємо валізу правильно! / Клодель Моделс

Тепер, коли в Україну зайшли довгоочікувані лоукости, та ще й нам дають безвіз, важливо навчитись пакувати валізи маленьких розмірів. Адже і у WizzAir, і в RaynaAir є обмеження по розмірах неоплачуваного багажу.

Журналісти "24" підготували для вас інструкція, як правильно складати валізу і що в першу чергу обов’язково брати у подорож.

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Збираємо валізу компактно

1. Зберіть усі речі, які ви хочете взяти, в одному місці. Потім подивіться на цю "купу" як незалежний експерт. А потім віднесіть назад до шафи усе, що гарненьке, але вдягнеться тільки раз, поєднується тільки з джинсами, а з шортами якось не дуже; другу і третю пари туфель теж покладіть на місце. Найкраще в дорогу брати не більше трьох пар взуття: кросівки, сандалії, в’єтнамки (якщо ви подорожуєте на море). Причому кросівки вдягніть у саму подорож, адже це – найзручніше взуття для поїздки.

2. Тепер починаємо безпосередньо складати. Усе, що можна скрутити у трубочки – скручуємо. Так одяг вміщується у валізу найкомпактніше. Нижню білизну і шкарпетки найкраще запакувати всередину взуття. Туди ж можна скласти зарядні пристрої для девайсів.

Як скласти валізу?
Щоб скласти у валізу усі потрібні речі, скручуйте їх

3. Нижній шар має складатися із взуття, напакованого максимальною кількістю речей. Ні в якому разі не складайте його, як вчили в дитинстві: один на другий і в один пакетик. Такі пакунки займають забагато місця. Кожну туфлю варто запхати в окремий пакетик. А у вільні шпарини розмістити дезодоранти, шампуні, розчіски тощо. Але якщо ви їдете не на дику природу, де немає магазинів, то такі предмети краще купувати вже на місці, а тягти на собі.

4. На нижній шар кладемо джинси/штани таким чином, як на картинці нижче.

Складаємо валізу так, щоб усе вмістилось
Скласти валізу правильно – легко!

5. Зверху викладаємо наші речі, які ми скрутили, як вказано у пункті два. А потім накриваємо цей шар тою частиною джинсів, яка звисає з валізи. І так складаємо усе, що треба взяти, пошарово.

6. Косметику теж не бажано складати в один пакет. Їх необхідно розкласти, як і дезодоранти та шампуні, у шпарини між одягом. Врахуйте – якщо косметику ви берете в ручну поклажу, то об'єм рідин та гелів в одному тюбику не може перевищувати 100 мл.

7. Важливо! Краще не брати з собою дорогоцінності, адже їх можуть вкрасти, а ви весь час переживатимете.

8. Документи – їх складаємо у пакет із зіпером і кладемо туди, де можна легко і швидко дістати для подання в поїзді, літаку, на кордоні тощо.

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Ще один метод пакування валізи наведено нижче у відео.

Аптечка

Що треба пильно збирати в дорогу, то це аптечку швидкої допомоги. Тут варто виходити з того, куди ви їдете, на чому та скільки часу займе дорога. До того ж, якщо ви подорожуєте з дітьми, для них треба брати окремі ліки.

Серед обов’язкових медикаментів треба взяти знеболюючі, антигістамінні, для травлення, від діареї, жарознижуючі препарати.

Якщо ви їдете на море, обов'язково візьміть крем до засмаги та після. Подорожуючи у тропічні країни на моря, бажано заздалегідь зробити потрібні щеплення, взяти мазі від укусів комах.

Відправляючись на холодну північ, де вічні сніги, потурбуйтесь про наявність спеціального крему для рук і обличчя.

Якщо ж вас очікує довга дорога, або ви їдете з дітьми, не зайвим буде взяти жарознижуючі, а також льодяники від болі в горлі.

В разі, якщо є спеціальні ліки, які ви п'єте постійно, необхідно їх взяти у кількості, розрахованій на поїздку. А ще краще – з запасом.

У різних державах є абсолютно різні правила купівлі медикаментів. До того ж, іноді може просто не виявитися потрібного вам аналога. Тому із ліками краще не ризикувати.

А наостанок нагадаємо, що найкращий метод нічого не забути – це скласти список. Тож бажаємо вам вдалої подорожі!

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Автор: Анастасія Ковач-Петрушенко
Теги: LifeStyle Безвізовий режим Публікації Статті Подорожі
Джерело: 24 канал
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