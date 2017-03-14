Палата лордів Великобританії ухвалила закон про Brexit

У Британії палата лордів ухвалила закон про запуск Brexit. Це дає уряду право почати процес виходу країни з Євросоюзу.

Аби закон набрав чинності, його ще має схвалити королева.

Від початку березня в англійському парламенті тривали напружені дебати щодо внесення двох поправок до урядового документу. У них йшлося про додаткові гарантії. За словами, міністра у справах Брекзіту Девіда Девіса, ці поправки ускладнюють переговори з Брюсселем.

Відтак, законопроект все таки ухвалили без змін.

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