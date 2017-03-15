Палають шини: під облрадою Вінниці мітингують активісти

У середу, 15 березня, під вечір під Вінницькою обласною радою активісти запалили автомобільні шини.
Про це повідомляє "Винница.info".
"Це наступний крок активістів після блокади руху громадського транспорту", – наголошує видання.
За даними журналістів, активісти вчинили таку акцію після того, як о 17:00 не зібрався кворум депутатів, щоб прийняти звернення з вимогою звільнити керівників силових структур. Зареєструвалось усього 38 депутатів.
Згодом прибув екіпаж пожежників, бо в кінотеатрі ім. Коцюбинського спрацювала пожежна сигналізація через підпал шин. Але протестувальники не дозволяли погасити шини.
Згідно з повідомленням, раніше кілька десятків активістів та депутатів заблокували рух транспорту. Причиною конфліктної ситуації серед депутатського корпусу є неприйняте звернення.
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"Станом на 18:20 до протестувальників підійшов начальник ГУ Нацполіції у Вінницькій області Юрій Педос та попросив не палити шини, бо від їдкого диму перехожим може бути погано. Шини загасили рятувальники. Протестувальники разом з ним пішли на переговори до голови облради", – додають у виданні.
До слова, 13 березня у Вінниці вже палали шини. Тоді активісти під СБУ вимагали звільнити затриманих блокувальників Донбасу.