Пам'ять про українських військових на передовій сплюндрували в Одесі

В Одесі на Приморському бульварі невідомі зламали один зі стендів фотовиставки "Під захистом українських військових".
Про це пише місцеве видання "Думская".
Відзначимо, що у виставці представлено роботи фотомитця Сергія Моргунова.
По один бік бульвару розмістили світлини, на яких зображено моменти з нашого повсякденного життя, а з іншого – портрети воїнів АТО, які наразі перебувають на передовій.
Зауважимо, що вандали знищили саме один зі стендів з українськими військовими.
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