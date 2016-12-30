Пам'ять про українських військових на передовій сплюндрували в Одесі

В Одесі на Приморському бульварі невідомі зламали один зі стендів фотовиставки "Під захистом українських військових".

Про це пише місцеве видання "Думская".

Відзначимо, що у виставці представлено роботи фотомитця Сергія Моргунова.

По один бік бульвару розмістили світлини, на яких зображено моменти з нашого повсякденного життя, а з іншого – портрети воїнів АТО, які наразі перебувають на передовій.

Зауважимо, що вандали знищили саме один зі стендів з українськими військовими.

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