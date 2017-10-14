Пам’ятник УПА сплюндрували у Харкові: фото

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Вночі невідомі облили пам’ятник воїнам УПА червоною фарбою в парку "Молодіжному" у Харкові.
Як повідомляє місцева поліція, повідомили про це близько 12 години 14 жовтня. При тому що До поліції з заявами по даному факту ніхто з громадян не звертався.
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Вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України.
Поліцією встановлюються особи, причетні до вказаного правопорушення.
Окрім цього, у Харкові пошкодили меморіальну дошку на території парку "Слави". Невідомі пошкодили табличку та 2 мармурові камені на меморіальній дошці. В результаті дій зловмисників на табличці утворилася тріщина та відпало кілька літер, також були відбиті дві мармурові лицювальні плитки. Дошку було пошкоджено в період з 19:00 12 жовтня до 07:00 13 жовтня.