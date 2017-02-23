Пам'ятник відомій українській поетесі встановлять у Києві

25 лютого 2017 року на території Бабиного Яру урочисто відкриють пам'ятник відомій українській поетесі Олені Телізі.

Про це повідомив Віталій Кличко на сторінці Facebook.

Україна на гідному рівні провела заходи із вшанування пам'яті жертв Бабиного Яру до 75-ої річниці трагедії. І ми обіцяли також вирішити питання щодо вшанування пам’яті громадсько-політичного діяча, учасниці українського визвольного руху, поетеси Олени Теліги. І в її особі – усіх українських патріотів, які боролися за незалежну Україну,

– повідомив Кличко.

За словами мера, вартість пам'ятника становила близько 8 мільйонів гривень.

Віталій Кличко закликав депутатів та жителів столиці стати свідками цієї події.

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