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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Пам’ятник загиблим полякам на Львівщині – підірвали

13:43, сьогодні 856 Читать новость на русском
Пам’ятник загиблим полякам
Пам’ятник загиблим полякам

Поліція Львівщини заявляє, що пам’ятний знак у Гуті Пеняцькій пошкоджений від вибуху.

Про це інформує прес-служба обласної поліції.

"Попередньо встановлено, що пам’ятник пошкоджений внаслідок вибуху невстановленого безоболонкового вибухового пристрою – про це свідчать сліди кіптяви на стелах та уламках пам’ятника. З місця події експерти-вибухотехніки вилучили речові докази, котрі підтверджують цю версію", – заявив заступник начальника Головного управління Націполіції у Львівській області Микола Самарчук.

Слідчі дії тривають, проводяться експертизи.

Читайте також: В польському МЗС кажуть про "руку Кремля" у знищенні пам’ятника на Львівщині

Нагадаємо, 10 січня в селі Гута Пеняцька пошкодили пам’ятний знак жертвам трагічних подій 1944 року. Тоді, за різними даними, нацисти вбили від 500 до 800 поляків, мирного населення.

Пам’ятник офіційно відкрили у 2009 році президенти України і Польщі.

Теги: Україна Польща Поліція Львів Історія
Джерело: 24 Канал
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