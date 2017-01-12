Пам’ятник загиблим полякам на Львівщині – підірвали

Поліція Львівщини заявляє, що пам’ятний знак у Гуті Пеняцькій пошкоджений від вибуху.

Про це інформує прес-служба обласної поліції.

"Попередньо встановлено, що пам’ятник пошкоджений внаслідок вибуху невстановленого безоболонкового вибухового пристрою – про це свідчать сліди кіптяви на стелах та уламках пам’ятника. З місця події експерти-вибухотехніки вилучили речові докази, котрі підтверджують цю версію", – заявив заступник начальника Головного управління Націполіції у Львівській області Микола Самарчук.

Слідчі дії тривають, проводяться експертизи.

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Нагадаємо, 10 січня в селі Гута Пеняцька пошкодили пам’ятний знак жертвам трагічних подій 1944 року. Тоді, за різними даними, нацисти вбили від 500 до 800 поляків, мирного населення.



Пам’ятник офіційно відкрили у 2009 році президенти України і Польщі.