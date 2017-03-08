Пам'ятник жертвам Голокосту зруйнували вщент вандали на Одещині

У селищі Саврань Одеської області невідомі поглумилися над меморіальною стіною жертвам Голокосту.

Про це розповів директор Одеського музею Голокосту Павло Козленко, пише "Маяк".

За інформацією ресурсу, місцева поліція стверджує, що це відбулося внаслідок старості та природних причин.

Зауважимо, що меморіал не внесено до реєстру пам'ятників, тому не перебуває під охороною держави.

До слова, інцидент прокоментував і керівник громадської організації "Український єврейський комітет" Едуард Долинський.

"Днями на новому єврейському кладовищі в Саврані (Одеська область) повністю знищили меморіал жертвам Голокосту. Меморіал було розбито вщент, до найменшої цеглинки. Кілька тижнів тому пам'ятник жертвам Голокосту в Білгород-Дністровському було пошкоджено двічі", – наголосив він.

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