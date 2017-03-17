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Панеттьєрі поділилася подробицями стосунків з Кличком

15:00, сьогодні 660 Читать новость на русском
Хайден Панеттьєрі з Володимиром Кличком
Хайден Панеттьєрі з Володимиром Кличком / Фото з соцмереж

Цивільна дружина українського боксера Володимира Кличка акторка Хайден Панеттьєрі розповіла, що їм часто доводиться жити на відстані.

Про це вона зізналася в інтерв'ю News.com.au.

"Ми з Володимиром не завжди живемо в одній країні. Нам доводиться розлучатися. В цей час у нього своє життя, у мене – своє. Потім ми елегантно зустрічаємося чітко посередині", – поділилася Хайден.

Актриса додала, що попри такі стосунки на відстані, вона навчилася довіряти своєму коханому.

Я знаю його з 19 років. Ходила на боксерські бої і поєдинки з його участю. Збрехала б, якби сказала, що не хвилююсь за нього. Але вже навчилася після першого раунду заспокоюватися. Я довіряю і вірю йому. Він великий хлопчик і може сам про себе подбати,
– сказала Панеттьєрі.

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Теги: Голлівуд LifeStyle Весілля Кличка Володимир Кличко
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