Панікувати зарано: прогнози експертів щодо курсу гривні

Експерти запевняють, що курс гривні невдовзі стабілізується. Прогнозують, що вже на навесні українська національна валюта зміцниться.

Так само, як це було торік. І лише наприкінці 2017 року гривня може девальвувати до 30 одиниць за долар.

Десь вже у квітні-травні ми побачимо курс гривні в коридорі 26-27 гривень за долар. Така ситуація триватиме до серпня. Вересень-жовтень, коли скоріше за все, гривня почне рости вверх до 28 гривень за доллар. 28,5 за долар можемо побачити, але це скоріше буде характерно вже для осіні,

– розповів економіст Борис Кушнірук.

У Нацбанку також не бачать підстав для паніки. А стрімке падіння курсу гривні пояснюють сезонним спадом ділової активності. Зокрема, скоротилася виручка від експорту врожаю агрокультур, яка є основним джерелом валюти в осінні місяці.

В таких умовах Національний банк готовий виходити на ринок з валютними інтервенціями для згладжування надмірних коливань та має достатньо інструментів для цього,

– вважає заступник голови НБУ Олег Чурій.

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Іншою причиною девальвації експерти називають ажіотаж на валютному ринку. На початку нового року попит на іноземну валюту суттєво збільшився, а разом з ним активізувалися і спекулянти.

Останні кілька днів Мінфін видав бюджетні гроші державним установам, які закупають на тендері нібито товар у 2-3 рази дорожче реальної ціни. І ці зароблені-вкрадені гроші, люди, які причетні до закупівлі,міняють на долари,

– вважає екс-заступник голови Національного банку України Ярослав Солтіс.

Чимало експертів вважають українську валюту недооціненою, а ослаблення гривні штучним. Бо жодних економічних причин і підстав для девальвації не має. Як наслідок, відбувся черговий рекорд падіння на міжбанку. Долар вже продають по 29 гривень, а євро пробило позначку у 30 гривень.