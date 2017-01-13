Папа Франциск відкрив у Ватикані цілодобові притулки для бездомних через аномальні заморозки

Поки Європою котитися хвиля доволі потужних морозів, у Ватикані вирішили допомогти бездомним пережити це.

Папа Римський Франциск дав розпорядження, щоб притулки для бездомних, які є на території Ватикану, працювали цілодобово. Окрім того, там видають рукавички та покривала, які допоможуть безхатькам при низьких температурах, повідомляє Rome Reports.

Також Папа Франциск закликав усіх подбати про бездомних, які потребують допомоги. Про це він заявив під час недільної проповіді.

У ці доволі холодні дні я думаю і запрошую вас подумати про людей, які живуть на вулиці,

– заявив Понтифік.

Слід зазначити, що навіть McDonald's, який нещодавно відкрився на території Ватикану, теж подбає про бездомних. Щопонеділка у 13:00 годині тут роздаватимуть їжу нужденним.

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