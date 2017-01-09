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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ
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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Папа Римський згадав про проблеми Донбасу під час промови у Ватикані

18:28, сьогодні 195 Читать новость на русском
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Папа Римський Франциск закликав всі сторони конфлікту розв'язати ситуацію на Донбасі.

Понтифік провів традиційну зустріч з дипломатами, акредитованими при Святому Престолі. Виступаючи у Ватикані, Папа Римський звернув увагу на необхідності якнайшвидше встановити мир в Україні.

Я висловлюю надію на те, що в Україні будуть приймати життєздатні рішення для повного здійснення зобов’язань, взятих на себе сторонами, і, понад усе сподіваюся, що буде швидка відповідь на гуманітарну ситуацію, яка досі залишається важкою,
– заявив Папа Франциск.

Слід зазначити, що під час святкування католицького Різдва, Папа Франциск у своєму посланні теж звернувся до українців.

А завдяки йому українцям, як постраждали через війну на Донбасі, зібрали чималу пожертву, яку передали на Схід України.

Теги: Війна на Донбасі Папа Римський Франциск релігія
Джерело: 24 Канал
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