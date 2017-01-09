Папа Римський згадав про проблеми Донбасу під час промови у Ватикані

Папа Римський Франциск закликав всі сторони конфлікту розв'язати ситуацію на Донбасі.

Понтифік провів традиційну зустріч з дипломатами, акредитованими при Святому Престолі. Виступаючи у Ватикані, Папа Римський звернув увагу на необхідності якнайшвидше встановити мир в Україні.

Я висловлюю надію на те, що в Україні будуть приймати життєздатні рішення для повного здійснення зобов’язань, взятих на себе сторонами, і, понад усе сподіваюся, що буде швидка відповідь на гуманітарну ситуацію, яка досі залишається важкою,

– заявив Папа Франциск.

Слід зазначити, що під час святкування католицького Різдва, Папа Франциск у своєму посланні теж звернувся до українців.



А завдяки йому українцям, як постраждали через війну на Донбасі, зібрали чималу пожертву, яку передали на Схід України.