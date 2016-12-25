Папа Римський звернувся у різдвяному посланні до українців

Папа Франциск побажав Україні миру та закликав західних лідерів докладати зусиль, щоб допомогти знайти вирішення кризи на Донбасі.

Про це він сказав під час традиційного різдвяного послання з лоджії ватиканської базиліки Святого Петра, пише "Радіо Ватикану".

"Мир чоловікам і жінкам, що досі страждають від наслідків конфлікту в східній Україні, де невідкладним є спільне бажання принести полегшення населенню та виконати взяті на себе зобов’язання", – побажав Франциск.

Читайте також: Папа Римський може приїхати на Донбас

Прийшов час, аби зброя замовкла назавжди, а міжнародна спільнота почала активно докладати зусилля, щоби знайти вирішення кризи шляхом переговорів і відновити громадянське співжиття в країні,

– наголосив він.

До слова, напередодні православного Різдва в Україну надійде перший транш фінансової допомоги Ватикану для усунення гуманітарної кризи в Україні.