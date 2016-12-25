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ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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Телеканал новин 24 Папа Римський звернувся у різдвяному посланні до українців
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Папа Римський звернувся у різдвяному посланні до українців

18:19, сьогодні 297 Читать новость на русском
Папа Франциск
Папа Франциск / Getty Images

Папа Франциск побажав Україні миру та закликав західних лідерів докладати зусиль, щоб допомогти знайти вирішення кризи на Донбасі.

Про це він сказав під час традиційного різдвяного послання з лоджії ватиканської базиліки Святого Петра, пише "Радіо Ватикану".

"Мир чоловікам і жінкам, що досі страждають від наслідків конфлікту в східній Україні, де невідкладним є спільне бажання принести полегшення населенню та виконати взяті на себе зобов’язання", – побажав Франциск.

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Прийшов час, аби зброя замовкла назавжди, а міжнародна спільнота почала активно докладати зусилля, щоби знайти вирішення кризи шляхом переговорів і відновити громадянське співжиття в країні,
– наголосив він.

До слова, напередодні православного Різдва в Україну надійде перший транш фінансової допомоги Ватикану для усунення гуманітарної кризи в Україні.

Теги: Україна Папа Римський Франциск Ватикан Війна на Донбасі Україна-Росія
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