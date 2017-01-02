Папа зробив заяву щодо педофілів-священиків

Папа римський Франциск закликав єпископів по всьому світу дотримуватися політики нульової щодо духовенства, яка допускає сексуальне насильство над дітьми.
Лист з цим закликом Франциск направив єпископам ще 28 грудня, але Ватикан оприлюднив його лише в понеділок, повідомляє ВВС.
Також папа попросив вибачення за "гріх, який ганьбить нас". Папа пообіцяв зробити усе можливе, щоб подібні звірства більше не повторилися.
Давайте знайдемо сміливість, необхідну для прийняття заходів і для захисту життя наших дітей у всіх сенсах,
– додав він.
Понтифік зазначив, що церква визнає гріхи священиків, які вчинили сексуальне насильство над дітьми.
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