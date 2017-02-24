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БЛОКАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВИКРАДЕННЯ ГОНЧАРЕНКА ЕНЕРГЕТИКА

Парасюк назвав умову завершення війни на Донбасі

04:09, сьогодні 549 Читать новость на русском
Володимир Парасюк
Володимир Парасюк / Соцмережі

Один із учасників блокади торгівлі з окупантами та народний депутат Володимир Парасюк вважає, що перекриття всіх каналів постачання на окуповані території пришвидшить завершення війни на Сході України.

Таку думку він висловив у коментарі ресурсу PolitekA.

Деякі політологи розповідають, що у світі є різноманітні ситуації, коли торгують із представництвами окупованих територій, які взяли правління у незаконний спосіб. Називають Грузію, Придністров’я, Нагірний Карабах. Це все дуже добре, але їх усіх об’єднує те, що ці конфлікти не є вирішеним, а замороженими на віки вічні,
– підкреслює нардеп.

За його словами, для того, щоб вирішити проблему Донбасу, треба припиняти торгівлю з окупованим територіями.

Поки забезпечуватимемо комфортні умови існування, а фейкові республіки себе позиціонуватимуть як держави, доти ця війна триватиме. Якщо ж розуміємо, що окупанти – це маргінали, незрозумілі дикуни, які прийшли з автоматами на нашу землю, – так наближаємо завершення війни. Відключити їм газ, воду, світло, залишити без ахметовських гумконвоїв, забути про постачання продовольства – війна сама закінчиться. Заручники ситуації всі сюди втечуть,
– додав Парасюк.

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Теги: Україна Політика Володимир Парасюк Блокада Війна на Донбасі
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