Парасюк розповів, чи готовий повторити вчинок вбивці посла Росії: опублікували відео

Народний депутат Володимир Парасюк сумнівається у тому, що зміг би повторити вчинок убивці посла Росії в Туреччині.

Про це він заявив у розмові з журналістом Василем Крутчаком.

Нещодавно Парасюк на своїй сторінці назвав героєм чоловіка, який вбив російського посла в Туреччині.Поспілкувався з Вовою та поставив низку запитань: Як звати людину, яку він назвав героєм. Чи готовий він повторити вчинок турецького поліцейського,

– пояснив журналіст.

Він додав, що його дуже здивувала відповідь Парасюка, щодо того чи називав він турецького поліцейського героєм.

Виходячи з його відповіді, що називав, але він точно не вказав кого саме назвав героєм,

– пояснив журналіст.

На запитання Крутчака, Парасюк уточнив, що "такого роду вчинки можуть охарактеризувати людину героєм для свого народу за відданість і самовіддачу".

Я з ними не спілкуюся, але можливо при зустрічі була б якась реакція, я не знаю, чи в такому варіанті, як у цієї людини,

– відповів Парасюк на запитання, чи зміг би повторити вчинок поліцейського.

Нагадаємо, екс-депутат Верховної Ради, члена ВО "Свобода" Ірини Фаріон та нардеп Володимир Парасюк заявили, що вбивця посла Росії у Туреччині Андрія Карлова – герой.