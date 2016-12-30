Парасюк розповів про "пригоди" голови Жовківської РДА у наркодиспансері

Голову Жовківської райдержадміністрації Надію Щур підозрюють у водінні напідпитку.

Про це повідомив народний депутат Володимир Парасюк у Facebook.

Посадовець відмовилася пройти тест на драгері, тому їй запропонували пройти медекспертизу в Львівському обласному наркологічному диспансері.

Процес контролює нардеп Володимир Парасюк, який є депутатом від Жовківського району.

Він додав, що Надія Щур не могла вказівним пальцем попасти в ніс, підозріло йшла, а також – був характерний запах з рота.

За словами депутата, люди, які назвалися лікарями наркодиспансера, намагалися сфальсифікувати результати аналізів щодо вмісту алкоголю у крові.

Нагадаємо, поліція зупинила на трасі Львів ― Рава-Руська автомобіль, за кермом якої перебувала голова Жовківської райдержадміністрації Надія Щур у стані алкогольного сп'яніння.