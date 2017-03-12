Парасюк запевнив Порошенка у його безсиллі проти блокади

Народний депутат України та один із учасників торгової блокади Донбасу Володимир Парасюк заявив Президентові України Петрові Порошенку, що він ні з ким не зможе домовитися про припинення блокування окупованих територій.

Відповідну заяву Парасюк опублікував у своєму Facebook.

Нардеп наголосив, що "Порошенко не може зрозуміти, що торгівельна блокада пройшла рубікон неповернення".

"За деблокацію не можна домовитись, бо нема з ким домовлятись. Блокада – це не персоналії, а ідея протистояння", – зазнгачив у своєму дописі Парасюк.

Читайте також: Як блокада вдарила по бойовиках – експерт назвав конкретні суми

Пане Президенте, ви можете зустрічатись з ким хочете, можете пити і їсти, можете навіть спробувати когось купити, але це ніяк не впливає на ідею і її цілі. Ви проти неї безсилі,

– резюмував нардеп.