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ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Паризький тиждень моди відкрив український дизайнер

09:38, сьогодні 423 Читать новость на русском
Колекція Юлій Паскаль
Колекція Юлій Паскаль / nv.ua

Паризький тиждень моди, який розпочався 28 лютого, відкрив показ українського бренду Pascal.

Як пише Vogue, це єдиний український бренд, який внесли в офіційну програму Тижня моди в Парижі.

Засновник бренду Юлія Паскаль вже втретє представляє свою колекцію в рамках Паризького Тижня моди. Однак минулі рази вона показувала одяг наприкінці модного тижня.

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Нова колекція дизайнерки виконана у чорно-білих тонах з ніжними зеленими, блакитними та лавандовими відтінками. Вбрання дуже жіночні та мінімалістичні.

Як розповіла сама Юлія Паскаль, на створення колекції її надихнула поїздка то Ізраїля на останніх термінах вагітності.

Теги: LifeStyle мода українці
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