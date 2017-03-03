Паризький тиждень моди відкрив український дизайнер

Паризький тиждень моди, який розпочався 28 лютого, відкрив показ українського бренду Pascal.

Як пише Vogue, це єдиний український бренд, який внесли в офіційну програму Тижня моди в Парижі.

Засновник бренду Юлія Паскаль вже втретє представляє свою колекцію в рамках Паризького Тижня моди. Однак минулі рази вона показувала одяг наприкінці модного тижня.

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Нова колекція дизайнерки виконана у чорно-білих тонах з ніжними зеленими, блакитними та лавандовими відтінками. Вбрання дуже жіночні та мінімалістичні.

Як розповіла сама Юлія Паскаль, на створення колекції її надихнула поїздка то Ізраїля на останніх термінах вагітності.