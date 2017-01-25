Парламент повинен усувати бар’єри для іноземних інвестицій в Україну, – Кіраль

У червні 2016 року в Україні була скасована обов'язкова державна реєстрація іноземних інвестицій.
Однак, незважаючи на такий прогресивний крок, в національному законодавстві залишається чимало інших бар’єрів, які блокують входження на український ринок іноземних інвесторів.
"За існуючим законодавством, іноземець, щоб отримати дозвіл на працевлаштування та тимчасове працевлаштування, повинен подати понад 20 різних документів та обійти 10 установ. Окрім того, сьогодні взагалі відсутні підстави для легального перебування іноземних інвесторів-засновників підприємств в Україні", – розповів народний депутат "Об’єднання "Самопоміч" Сергій Кіраль.
Відтак, фракція "Об’єднання "Самопоміч" ініціювала законопроект №4541, який покликаний виправити численні вади процедур видачі дозволів на застосування праці іноземців і посвідок на тимчасове проживання в Україні, а відтак спростити залучення іноземних менеджерів та іноземних кваліфікованих працівників.
"Проект закону уже прийнятий в першому читанні, однак важливо якнайшвидше ухвалити його в цілому, створивши таким чином позитивний сигнал для іноземних інвесторів, які відкривають свій бізнес в Україні", – додав Сергій Кіраль.
Так, законопроектом пропонується:
Стосовно іноземних інвесторів-засновників бізнесу, які не працевлаштовані в Україні, однак перебувають тут для контролю за підприємством, законопроект пропонує:
"Сьогодні правове поле інвестиційної діяльності в Україні поступово лібералізується, однак ми повинні постійно рухатись вперед. Очікується, що завдяки зняттю регуляторних бар’єрів, які забезпечує цей законопроекту, іноземні інвестиції в Україні зростуть. Ми повинні розуміти, що створення сприятливого інвестиційного клімату для іноземних інвесторів – це стратегічно важливе питання, від реалізації якого залежить соціально-економічне становище нашої держави", – підсумував Сергій Кіраль.
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