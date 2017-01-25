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Парламент повинен усувати бар’єри для іноземних інвестицій в Україну, – Кіраль

18:35, сьогодні 24 Читать новость на русском
Сергій Кіраль
Сергій Кіраль / samopomich.ua

У червні 2016 року в Україні була скасована обов'язкова державна реєстрація іноземних інвестицій.

Однак, незважаючи на такий прогресивний крок, в національному законодавстві залишається чимало інших бар’єрів, які блокують входження на український ринок іноземних інвесторів.

"За існуючим законодавством, іноземець, щоб отримати дозвіл на працевлаштування та тимчасове працевлаштування, повинен подати понад 20 різних документів та обійти 10 установ. Окрім того, сьогодні взагалі відсутні підстави для легального перебування іноземних інвесторів-засновників підприємств в Україні", – розповів народний депутат "Об’єднання "Самопоміч" Сергій Кіраль.

Відтак, фракція "Об’єднання "Самопоміч" ініціювала законопроект №4541, який покликаний виправити численні вади процедур видачі дозволів на застосування праці іноземців і посвідок на тимчасове проживання в Україні, а відтак спростити залучення іноземних менеджерів та іноземних кваліфікованих працівників.

"Проект закону уже прийнятий в першому читанні, однак важливо якнайшвидше ухвалити його в цілому, створивши таким чином позитивний сигнал для іноземних інвесторів, які відкривають свій бізнес в Україні", – додав Сергій Кіраль.

Так, законопроектом пропонується:

  • надати право іноземним інвесторам–засновникам/учасникам або бенефіціарним власникам українських компаній отримувати посвідки на тимчасове проживання в Україні, якщо розмір їх частки в статутному капіталі становить не менше 100 тисяч євро;
  • дозволити працю іноземців на умовах сумісництва та суміщення посад;
  • скасувати звіт про попит на робочу силу, а натомість запровадити мінімальну заробітну плату для іноземців – 10 мінімальних заробітних плат для бізнесу, 5 – для громадських та благодійних організацій, навчальних закладів тощо;
  • вдвічі скоротити перелік документів для оформлення дозволю на застосування праці іноземців;
  • збільшити термін діїх цього дозволу – від 1 року до трьох років для окремих категорій.

Стосовно іноземних інвесторів-засновників бізнесу, які не працевлаштовані в Україні, однак перебувають тут для контролю за підприємством, законопроект пропонує:

  • передбачити можливість отримання посвідки на тимчасове працевлаштування (раніше це не було передбачено, і вони могли перебувати в Україні не більше, ніж 90 днів протягом 180-денного періоду);
  • скоротити терміни на отримання цієї посвідки з 15 до 5 календарних днів;
  • уніфікувати платежі та удосконалити процедуру подачі документів.

"Сьогодні правове поле інвестиційної діяльності в Україні поступово лібералізується, однак ми повинні постійно рухатись вперед. Очікується, що завдяки зняттю регуляторних бар’єрів, які забезпечує цей законопроекту, іноземні інвестиції в Україні зростуть. Ми повинні розуміти, що створення сприятливого інвестиційного клімату для іноземних інвесторів – це стратегічно важливе питання, від реалізації якого залежить соціально-економічне становище нашої держави", – підсумував Сергій Кіраль.

Теги: Політика гроші Інвестиції Самопоміч Законодавство
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