Партія Путіна не вважає "ДНР" державою

У партії "Єдина Росія" заявили, що терористична організація "ДНР" не є державою, тому не можна говорити про те, що у депутата Держдуми РФ і співака Йосипа Кобзона є подвійне громадянство.
Про це заявив заступник голови виконавчого комітету партії Костянтин Мазуревський, повідомляє "Интерфакс".
Сьогодні видання "Грани.ру" в своєму Twitter написало, що після визнання в Росії документів, виданих в терористичних організаціях "ДНР" та "ЛНР" Кобзона повинні виключити з партії.
Видання Flash Nord в своєму Twitter також повідомило, що в "Єдиній Росії" мають намір вивчити ситуацію з громадянством Кобзона і прийняти відповідне рішення.
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Пізніше Мазуревський заявив, що існує різниця "між визнанням окремих документів і міжнародним визнанням держави".
Нагадаємо, 18 лютого президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання в Росії документів, виданих на окупованих територіях Донбасу.
Президент України Петро Порошенко заявив, що підписання цього указу є доказом російської окупації частини цієї території.