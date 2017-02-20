Партія Путіна не вважає "ДНР" державою

У партії "Єдина Росія" заявили, що терористична організація "ДНР" не є державою, тому не можна говорити про те, що у депутата Держдуми РФ і співака Йосипа Кобзона є подвійне громадянство.

Про це заявив заступник голови виконавчого комітету партії Костянтин Мазуревський, повідомляє "Интерфакс".

Сьогодні видання "Грани.ру" в своєму Twitter написало, що після визнання в Росії документів, виданих в терористичних організаціях "ДНР" та "ЛНР" Кобзона повинні виключити з партії.

Теперь Кобзона должны выгнать из Госдурки за наличие двойного гражданства. pic.twitter.com/NFlt1Gia03 — Грани.Ру (@GraniTweet) 19 лютого 2017 р.

Видання Flash Nord в своєму Twitter також повідомило, що в "Єдиній Росії" мають намір вивчити ситуацію з громадянством Кобзона і прийняти відповідне рішення.

РЕШЕНИЕ ПО КОБЗОНУ (И ЕГО ГРАЖДАНСТВАМ) БУДЕТ ПРИНЯТО ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ СИТУАЦИИ - ИСТОЧНИК FLASHNORD В ЕР — FlashNord (@flashnord) 20 лютого 2017 р.

Читайте також: Росія планує запровадити свої паспорти на Донбасі, – експерт

Пізніше Мазуревський заявив, що існує різниця "між визнанням окремих документів і міжнародним визнанням держави".

Нагадаємо, 18 лютого президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання в Росії документів, виданих на окупованих територіях Донбасу.



Президент України Петро Порошенко заявив, що підписання цього указу є доказом російської окупації частини цієї території.