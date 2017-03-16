Парубій наказав розслідувати інцидент з поліцейськими в Раді

У Верховній Раді вирішили провести розслідування інциденту з відвідуванням поліцейськими ранкового засідання 15 березня.

Про це сьогодні, 16 березня, заявив голова Верховної Ради Андрій Парубій під час ранкового засідання Ради.

Я дав доручення розслідувати цей інцидент. Про його результати я повідомлю голів фракції та депутатів. Я провів дві наради і ми домовилися, що український парламент має продемонструвати якісну роботу перед суспільством,

– додав він.

Парубій також прокоментував поведінку Парасюка на блокпості поблизу Слов'янська. За його словами, така поведінка є неприйнятною для народного депутата.

"Я вважаю неприйнятним, коли люди які мають депутатський мандат здійснюють напад на працівників українських правоохоронних органів і поліцію. Ми разом тут створювали поліцію. Ми разом нею пишалися", – наголосив він.

Нагадаємо, 15 березня, віце-спікер Оксана Сироїд передчасно закрила ранкове засідання через невідомих людей у камуфляжі.

Згодом виявилось, що це поліцейські, які начебто були учасниками конфлікту з депутатом Парасюком, що стався напередодні на Донеччині.