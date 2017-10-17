Парубій назвав дату, коли Рада може розглянути законопроект щодо депутатської недоторканості

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій доручив комітетові з питань правової політики та правосуддя розглянути зареєстровані в парламенті законопроекти про скасування депутатської недоторканності. За його словами, розгляд цього питання у парламенті може відбутися у четвер, 19 жовтня.

Про це він заявив під час засідання погоджувальної ради лідерів фракцій, комітетів і груп парламенту 17 жовтня.

Читайте також: Скасування депутатської недоторканості: що принесуть мирні масові акції 17 жовтня

"Станом на сьогодні ми маємо зареєстрований законопроект за ініціативою 150 народних депутатів, і сьогодні внесено й зареєстровано у Верховній Раді законопроект за авторством президента про скасування депутатської недоторканності. Жоден із цих законопроектів сьогодні не має рішення комітету. І я зараз невідкладно даю доручення комітету з питань правосуддя розглянути ці законопроекти, внесені до Верховної Ради про зняття недоторканності", – підкреслив очільник українського парламенту.

Водночас парламентар припустив, як тільки комітет розгляне ці законопроекти, одразу відбудуться розгляд у залі та ухвалення рішення щодо цього.

"Якщо в середу, 18 жовтня, комітет розгляне питання про зняття недоторканності, я ініціюватиму та проситиму депутатів, щоб після медичної реформи змогли розглянути це у четвер, 19 жовтня", – додав Парубій.

Нагадаємо, 17 жовтня Президент України Петро Порошенко на розгляд Верховної Ради "Проект Закону про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України").