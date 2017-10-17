12:44
17 жовт 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПРОТЕСТИ РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ СКАНДАЛ З "ТРЕЙД КОММОДІТІ"
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Навіщо перейменовувати Крим. Собаки Володимира Путіна
Вєсті Кремля
19:25, 14 жовтня
Вєсті.UA.Жир. Парнокопитний шабаш Верховної Ради. Політичний ломбард Юлії Тимошенко
Вєсті.UA
18:45, 14 жовтня
Хто залишає людей роками без власного житла: резонансне розслідування
ЦРУ
07:45, 13 жовтня
Випуск новин за 11:00: Законопроект від Порошенка.
Випуск новин
11:59, сьогодні
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПРОТЕСТИ РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ СКАНДАЛ З "ТРЕЙД КОММОДІТІ"

Парубій назвав дату, коли Рада може розглянути законопроект щодо депутатської недоторканості

12:15, сьогодні 309 Читать новость на русском
Андрій Парубій
Андрій Парубій / Getty Images

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій доручив комітетові з питань правової політики та правосуддя розглянути зареєстровані в парламенті законопроекти про скасування депутатської недоторканності. За його словами, розгляд цього питання у парламенті може відбутися у четвер, 19 жовтня.

Про це він заявив під час засідання погоджувальної ради лідерів фракцій, комітетів і груп парламенту 17 жовтня.

Читайте також: Скасування депутатської недоторканості: що принесуть мирні масові акції 17 жовтня

"Станом на сьогодні ми маємо зареєстрований законопроект за ініціативою 150 народних депутатів, і сьогодні внесено й зареєстровано у Верховній Раді законопроект за авторством президента про скасування депутатської недоторканності. Жоден із цих законопроектів сьогодні не має рішення комітету. І я зараз невідкладно даю доручення комітету з питань правосуддя розглянути ці законопроекти, внесені до Верховної Ради про зняття недоторканності", – підкреслив очільник українського парламенту.

Водночас парламентар припустив, як тільки комітет розгляне ці законопроекти, одразу відбудуться розгляд у залі та ухвалення рішення щодо цього.

"Якщо в середу, 18 жовтня, комітет розгляне питання про зняття недоторканності, я ініціюватиму та проситиму депутатів, щоб після медичної реформи змогли розглянути це у четвер, 19 жовтня", – додав Парубій.

Нагадаємо, 17 жовтня Президент України Петро Порошенко на розгляд Верховної Ради "Проект Закону про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України").

Теги: Новини політики Верховна Рада Новини України Андрій Парубій Законопроект Законодавство
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
UkrMan: нарешті з'явились справжні українські комікси і супергерої
сьогодні, 12:01 UkrMan: нарешті з'явились справжні українські комікси і супергерої
Блог Медіа 286
Две главные животрепещущие темы путинской России
сьогодні, 08:39 Две главные животрепещущие темы путинской России
Аркадий Бабченко 1861
Чемпіон Arnold Classic Олег Кривий: Виріс у селі, зі спорту знав лише футбол
16 жовтня, 22:01 Чемпіон Arnold Classic Олег Кривий: Виріс у селі, зі спорту знав лише футбол
Іван Вербицький 2305
16 жовтня, 21:04 "Баррі Сіл: Король контрабанди" — грінго, який доставить що завгодно куди завгодно
Юлія Ліпенцева 1337
Какую опасность несет партия, которая обожает Путина
16 жовтня, 20:00 Какую опасность несет партия, которая обожает Путина
Іван Яковина 1516
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
У Києві спалахнули одразу дві пожежі на парковках: з'явилися фото вигорілих авто
22 травня , 13:05
Ще один нардеп покинула партію "Демальянс"
 7 червня , 13:00
У Запоріжжя на лікування прибули діти із прифронтових районів Донеччини
 24 травня , 12:38
В Авдіївці проблеми з водопостачанням через обстріли бойовиків
 4 червня , 11:35
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук