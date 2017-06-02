Парубій назвав умову, яка допоможе Україні якнайшвидше вступити в НАТО

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій вважає, що членство України в НАТО потрібно визначити пріоритетом зовнішньої політики України на законодавчому рівні.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, членство України в НАТО, як пріоритет державної зовнішньої політики, потрібно визначити на законодавчому рівні.

"Тому у Верховній Раді України зареєстровано Законопроект 6470, яким ми пропонуємо внести відповідні зміни до Закону України "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики" і до Закону України "Про основи національної безпеки України"", – наголошує спікер українського парламенту.

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Крім того, він нагадав, що цього року Україна відзначає 20-річчя Хартії про особливе партнерство з НАТО.

"Ухвалення такого Закону – це важливий знак для наших союзників! Я звернувся до фракцій з тим, щоб ухвалити цей Закон у найближчий час", – додав Парубій.