Парубій показав, чим займається в Японії

Голова Верховної Ради Андрій Парубій перебуває з робочим візитом в Японії.
Кілька фото з першого дня перебування у країні, де сходить сонце, спікер опублікував у своєму Facebook.
Парубій розповів, що на запрошення командування Морських сил Самооборони Японії відвідав морську базу у місті Йокоску і корабель Терудзукі.
Хоч Японія і далеко від України, але ми маємо багато речей, які нас об'єднують, зокрема і спільний ворог – глобальна загроза всього вільного світу – Путінська Росія,
– зазначив Андрій Парубій.
Окрім флагмана Морських сил Японії, він також побував легендарному бойовому броненосці "Мікаса", на якому у 1904-1905 роках японські самураї знищили російський імперський флот.
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