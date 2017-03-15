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Парубій знав і не попередив, що в Раду приведуть людей у камуфляжі, – нардеп

15:34, сьогодні 956 Читать новость на русском
Соболєв запевнив, що Парубій знав про плани завести сторонніх людей у Раду
Соболєв запевнив, що Парубій знав про плани завести сторонніх людей у Раду / Rian.com.ua

Голова Верховної Ради Андрій Парубій знав про плани нардепів провести в залу парламенту сторонніх людей для виступу.

Про це заявив заступник голови фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв, повідомила кореспондентка 24 Каналу в прямому ефірі.

"Мене здивувало, що він знав про цей сценарій, про те, що будуть заводити якихось осіб. У цей час він був на засіданні РНБО і фактично вести засідання віддали Оксані Сироїд, яка не була повідомлена", – розповів нардеп.

Соболєв зазначив, що люди в камуфляжі потрапили до сесійної зали без дозволу голови Ради або виконуючого обов'язки.

Негайно має бути проведено розслідування, хто дав дозвіл провести цих осіб у парламент, увійти до сесійної зали, більше того, дав дозвіл без рішення парламенту виступати на сесії,
– заявив нардеп.

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Він додав, що не хоче повторення подій, що трапилися у парламенті Вірменії. Там "майже весь уряд і половина парламенту були відстріляні психічно неврівноваженою особою, яка мала всі повноваження увійти в зал парламенту зі зброєю".

Нагадаємо, 15 березня під час відкриття ранкового засідання парламенту до зали увійшли люди у камуфляжі. Через порушення регламенту заступник голови Ради Оксана Сироїд закрила засідання.

Згодом народний депутат Юрій Береза пояснив, чому депутати ввели людей у камуфляжі до зали Верховної Ради.

Теги: Україна Політика Верховна Рада Андрій Парубій Сергій Соболєв
Джерело: 24 Канал
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