Парубій знав і не попередив, що в Раду приведуть людей у камуфляжі, – нардеп

Голова Верховної Ради Андрій Парубій знав про плани нардепів провести в залу парламенту сторонніх людей для виступу.

Про це заявив заступник голови фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв, повідомила кореспондентка 24 Каналу в прямому ефірі.

"Мене здивувало, що він знав про цей сценарій, про те, що будуть заводити якихось осіб. У цей час він був на засіданні РНБО і фактично вести засідання віддали Оксані Сироїд, яка не була повідомлена", – розповів нардеп.

Соболєв зазначив, що люди в камуфляжі потрапили до сесійної зали без дозволу голови Ради або виконуючого обов'язки.

Негайно має бути проведено розслідування, хто дав дозвіл провести цих осіб у парламент, увійти до сесійної зали, більше того, дав дозвіл без рішення парламенту виступати на сесії,

– заявив нардеп.

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Він додав, що не хоче повторення подій, що трапилися у парламенті Вірменії. Там "майже весь уряд і половина парламенту були відстріляні психічно неврівноваженою особою, яка мала всі повноваження увійти в зал парламенту зі зброєю".

Нагадаємо, 15 березня під час відкриття ранкового засідання парламенту до зали увійшли люди у камуфляжі. Через порушення регламенту заступник голови Ради Оксана Сироїд закрила засідання.



Згодом народний депутат Юрій Береза пояснив, чому депутати ввели людей у камуфляжі до зали Верховної Ради.