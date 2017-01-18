Парубія викликали на допит в прокуратуру через підписання Харківських угод

Голову Верховної Ради Андрія Парубія військова прокуратура викликала на допит. Як свідка подій 2010 року.

Ідеться про ратифікацію в парламенті Харківських угод, коли 21 квітня 2010 року Віктор Янукович із тодішнім президентом Росії Дмітрієм Мєдвєдєвим підписали документ, згідно з яким продовжили перебування в Криму російського флоту ще на 25 років. Натомість Україна отримувала знижку за газ через анулювання митних зборів.

Це було голосування чужими картками, людей, яких не було в залі. Я вважаю, що, власне, з підписання Харківських угод і розпочалась окупація України. Бо вони забезпечили переведення в український Крим російських військ, які потім стали базою для агресії Росії окупації анексії Криму,

– зазначив Андрій Парубій.

В Україні домовленості викликали обурення в суспільстві. Більшість аналітиків стверджували, що цей договір суперечить Конституції.

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