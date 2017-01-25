ПАРЄ може почати тиск на Україну для проведення виборів на Донбасі

Моніторинговий комітет Парламентської асамблеї Ради Європи підтримав кілька правок до резолюції по Україні, які змінюють її зміст.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на кількох депутатів, які брали участь у закритому засіданні комітету.

Моніторинговий комітет ПАРЄ, який є ключовим органом у рамках підготовки до розгляду резолюції по Україні, підтримав правку про недопредставленість у Верховній Раді України депутатів від східноукраїнських регіонів.

Як відомо, таку правку запропонували проросійські депутати з ліворадикальних партій.

Один із доповідачів Аксель Фішер (Німеччина, Європейська народна партія) запропонував доповнити документ по Україні пунктом про необхідність виборів у Верховну Раду на територіях, не підконтрольних Україні. Моніторинговий комітет підтримав цю пропозицію.

Читайте також: ПАРЄ ухвалила резолюцію українського депутата

Нагадаємо, нардеп України Георгій Логвинський став віце-президентом Парламентської асамблеї Ради Європи на річний термін.