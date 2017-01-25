ПАРЄ не вимагатиме виборів до Верховної Ради на окупованих територіях
Парламентська асамблея Ради Європи не затвердила норму про те, щоби вимагати від України проведення довиборів до Верховної Ради на територіях, непідконтрольних Києву.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Поправку, в якій містилася така вимога, запропонував проросійський депутат з Німеччини Андрій Гунько, а модифікував її доповідач Аксель Фішер (обидва – Німеччина).
Зазначимо, що пропонувалося затвердити норму про те, що "Проблема непредставленості у Верховній Раді окремих регіонів Донецької та Луганської областей має бути вирішена якнайшвидше". Ця норма була підтримана більшістю голосів у профільному комітеті і через це мала значну ймовірність підтримки в залі.
Українська делегація та декілька проукраїнських депутатів скористалися правилами ПАРЄ, щоб не допустити постановку цієї норми на голосування – поправу, що має статус "усної", можна зняти з розгляду, якщо під час її розгляду не менше 10 депутатів встануть на протест проти неї.
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Після цього пропозиція була автоматично відхилена. Початкова пропозиція Гунька також не набрала голосів.
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