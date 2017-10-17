ПАРЄ відкрита для російського впливу, – експерт

ПАРЄ з усіх європейських інституцій найбільш відкрита для російського впливу. І Росія хоче повернутися до ПАРЄ, щоб продемонструвати відновлення свого впливу на європейській арені.

Про це сайту "24" розповів директор Центру суспільних відносин Євген Магда.

Політолог нагадує, що історія взаємин Росії за Радою Європи складна. Свого часу РФ навіть призупиняла членство в РЄ через війну в Чечні.

Відсутність Росії в ПАРЄ – поразка цілого покоління європейських політиків, які належать до категорії тих, хто хоче розуміти Путіна. Ці політики прагнуть реваншу, заявляючи про необхідність повернення Росії під "гарним" приводом, що це дозволить краще впивати на Москву,

– говорить Магда.

При цьому експерт застерігає, що наступна така спроба буде в січні 2018 року. Тоді зміниться президент ПАРЄ і Асамблею очолить італійський соціаліст Мікеле Ніколетті. А соціалісти, зазначає Магда, традиційно більш схильні до Росії. За його словами, в січні 2018 року буде момент істини, коли буде здійснена нова спроба повернення Росії в ПАРЄ. Тому Україна має продумати всю низку заходів і різні варіанти дій, аби не допустити цього, щоб жоден можливий розвиток подій не застав нас зненацька.

Росія хоче повернутися в ПАРЄ і показати, що санкції не працюють, а Кремль свого все одно добивається. Для Росії це особливо важливо перед початком кампанії виборів Путіна на четвертий президентський термін,

– підкреслив Євген Магда.

Нагадаємо, під час засідання спільного комітету ПАРЄ і Комітету міністрів не вдалося створити робочу групу, яка мала б шукати шляхи реформи Ради Європи під повернення Росії.