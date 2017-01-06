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Пасажирку таксі зґвалтували під Києвом

18:53, сьогодні 25889 Читать новость на русском
Замість дому, жінки вивезли за місто
Замість дому, жінки вивезли за місто / Соцмережі

Співробітники Фастівського відділу поліції, що на Київщині, встановили та затримали двох чоловіків, які 3 січня в одному з сіл району зґвалтували жінку.

Як повідомляє прес-служба поліції області, жертвою нелюдів стала 31-річна жителька Білої Церкви.

За її словами, вона зупинила таксі, щоб доїхати додому, одна два незнайомці, що перебували в машині, вивезли її за місто, де силою змусили до статевих стосунків.

У підсумку жінці все ж вдалося втекти.

"Під час проведення оперативно-розшукових заходів працівники сектору кримінальної поліції встановили особи обох ґвалтівників. Ними виявилися 28-річний мешканець міста Фастів, який уже мав проблеми із законом, та 48-річний мешканець Фастівського району", – розповіли правоохоронці.

Також у поліції додали, що наразі підозрюваних затримано за статтею 208 КПК України та вирішується питання про обрання їм міри запобіжного заходу.

Однак, за фактом злочину слідчими Фастівського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 152 та ст. 153 Кримінального кодексу України.

Крім того, поліцейські нагадали, що за зґвалтування закон передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.

Триває досудове слідство.

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Теги: Київ Україна Поліція Кримінал Транспорт Згвалтування
Джерело: 24 Канал
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