Пасажирські потяги будуть зупинятися в історичному центрі Львова

З 12 липня 7 пасажирських потягів зупинятимуться в історичному центрі Львова на новій зупинці Підзамче.

Як повідомили в прес-службі "Укрзалізниці", зупинку на "Підзамче" будуть робити такі потяги: №86/85 Львів – Новоолексіївка, №96/95 Черкаси – Львів, №41/42 Дніпро – Трускавець, №131/132 Харків – Львів, №111/112 Харків – Львів, №26/25 Львів – Одеса, №141/142 Київ – Львів.

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У відомстві пояснили, що поблизу станції "Підзамче" – зручна розв’язка громадського транспорту та маршрутних автобусів. Таким чином, призначення нової зупинки дозволить зробити подорожі більш комфортними.

Наразі, станція "Підзамче" вважається вантажною, однак слугує зупинкою для приміських потягів, що курсують у напрямку Здолбунова, Червонограда і Тернополя.