Пасажирський літак потрапив в сильну турбулентність над океаном: є багато постраждалих

Пасажирський літак American Airlines, який прямував з Афін до Філадельфії, потрапив в сильну турбулентність над Атлантичним океаном незадовго до посадки.

Як повідомляє The Washington Post, літак почало трясти над Атлантичним океаном після 10 годин польоту в момент, коли вже почав з'являтися берег.

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Бортпровідники якраз розносили рейсі напої перед посадкою. Очевидці розповідають, що напої почали проливатися та з'явилося відчуття, що літак "був у вільному падінні".

Внаслідок інциденту троє пасажирів та сім членів екіпажу отримали травми. Після приземлення їх госпіталізували.