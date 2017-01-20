Пасажирський літак впав у Бразилії: є жертви

Літак, на борту якого перебували 4 пасажири, зазнав аварії біля берегів бразильського Ріо-де-Жанейро.

Як повідомляє Reuters, літак впав у море поблизу острову Раса, на зеленому узбережжі Ріо-де-Жанейро.

Був серед пасажирів борту і міністр Верховного суду Теорі Заваскі, смерть якого підтвердив його син.

Зазначається, що він проводив розслідування щодо участі представників виконавчої та законодавчої влади Бразилії в корупційних схемах, які застосовувались у державній нафтогазовій компанії Petrobras. У результаті до в’язниця потрапила низка посадовців.

Загалом рятувальники знайшли тіла трьох осіб.

Зауважимо, що судно належало мережі елітарних готелів.

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Нагадаємо, вранці 29 листопада літак, який з бразильською командою "Шапекоенсе" летів на фінал Південноамериканського кубку проти колумбійського "Атлетіко Насьональ", розбився на пагорбі Ель Гордо в східній Болівії.



76 людей, серед яких пасажири і члени екіпажу загинули. Шестеро осіб вижило, з них лише троє гравців бразильської команди.