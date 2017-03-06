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Пасажирський потяг насмерть збив молодика: подробиці трагедії

15:15, сьогодні 784 Читать новость на русском
Молодик сам кинувся під потяг
Молодик сам кинувся під потяг / look.com.ua

У місті Бровари на Київщині пасажирський потяг на смерть збив молодого чоловіка.

Трагедія сталася близько 13:00 в неділю, 5 березня, на залізничному вокзалі в Броварах, повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

За словами очевидців, хлопець умисно йшов по рейках назустріч потягу.

Співробітники поліції встановили особу загиблого – ним виявився 26-річний житель Полтавської області.

Усі обставини трагічної події наразі встановлюються.

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Теги: Україна Жертви Київ Поліція Кримінал
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