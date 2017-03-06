Пасажирський потяг насмерть збив молодика: подробиці трагедії

У місті Бровари на Київщині пасажирський потяг на смерть збив молодого чоловіка.
Трагедія сталася близько 13:00 в неділю, 5 березня, на залізничному вокзалі в Броварах, повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.
За словами очевидців, хлопець умисно йшов по рейках назустріч потягу.
Співробітники поліції встановили особу загиблого – ним виявився 26-річний житель Полтавської області.
Усі обставини трагічної події наразі встановлюються.
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