Пасажирський потяг розчавив авто на Прикарпатті: є загиблі (фото 18+)

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На Прикарпатті пасажирський потяг на переїзді роздавив легковий автомобіль. Внаслідок аварії троє людей, які перебували в авто, загинули на місці.
Як повідомляє Укрінформ з посиланням на очевидця трагедії, аварія сталася близько 9:00 9 серпня на нерегульованому залізничному переїзді у селі Більшівці (Івано-Франківська область).
Згідно з повідомленням ДСНС, потяг сполученням "Київ – Ворохта" наїхав на легковий автомобіль, в якому перебувало четверо людей. Всі четверо загинули на місці, двоє з них – діти.
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"Машиністи говорять, що у момент наїзду потяга автомобіль стояв на переїзді і не рухався. Після зіткнення поїзд протягнув автомобіль близько кілометра", – зазначив очевидець події.
На місця аварії працюють медики та поліція. Рятувальники намагаються розрізати автомобіль та дістати його з-під потяга.
Увага! Фото не рекомендуються до перегляду людям зі слабкими нервами!
Фото з місця аварії: потяг розчавив легкове авто