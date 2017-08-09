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Пасажирський потяг розчавив авто на Прикарпатті: є загиблі (фото 18+)

11:10, сьогодні 2421 Читать новость на русском
Аварія на Прикарпатті. Фото з місця подій
Аварія на Прикарпатті. Фото з місця подій / Укрінформ

На Прикарпатті пасажирський потяг на переїзді роздавив легковий автомобіль. Внаслідок аварії троє людей, які перебували в авто, загинули на місці.

Як повідомляє Укрінформ з посиланням на очевидця трагедії, аварія сталася близько 9:00 9 серпня на нерегульованому залізничному переїзді у селі Більшівці (Івано-Франківська область).

Згідно з повідомленням ДСНС, потяг сполученням "Київ – Ворохта" наїхав на легковий автомобіль, в якому перебувало четверо людей. Всі четверо загинули на місці, двоє з них – діти.

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"Машиністи говорять, що у момент наїзду потяга автомобіль стояв на переїзді і не рухався. Після зіткнення поїзд протягнув автомобіль близько кілометра", – зазначив очевидець події.

На місця аварії працюють медики та поліція. Рятувальники намагаються розрізати автомобіль та дістати його з-під потяга.

Увага! Фото не рекомендуються до перегляду людям зі слабкими нервами!

Фото з місця аварії: потяг розчавив легкове авто

Фото з місця аварії: потяг розчавив легкове авто
Фото з місця аварії: потяг розчавив легкове авто

Теги: Новини України Івано-Франківськ Аварії та ДТП Жертви
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