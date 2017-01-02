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СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ТЕРАКТ У СТАМБУЛІ
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СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ТЕРАКТ У СТАМБУЛІ

Пашинський показав побої та розповів деталі сутички

23:04, 1 січня 2131 Читать новость на русском
Сергій Пашинський
Сергій Пашинський / Фото з соцмереж

Народний депутат Сергій Пашинський, який вистрелив у ногу чоловікові в Києві, показав свою побиту голову.

Фото нардеп опублікував на Facebook.

Також нардеп пояснив, що інцидент трапився коли повертався з концерту додому разом з сім’єю.

Їхали з ближнім світлом. Дружина змушена була різко загальмувати перед великим автомобілем, без ввімкнених габаритів, на темній ділянці дороги. Було вже зовсім темно і наша реакція зрозуміла,
– написав він.

Нардеп додав, що мав при собі зареєстровану зброю.

Я застосував цю зброю лише після удару скляною пляшкою по голові, чому є підтвердження від незалежних свідків. Покази свідків та огляд місця подій підтверджують, що я зробив попереджувальний постріл вгору, а другий, вже після удару мене пляшкою, здійснив у ногу нападнику. Пістолет зараз вилучено на відповідну експертизу,
– переконує Пашинський.

Він також заявив, що був тверезим.

Нагадаємо, 31 грудня вечерів одному із сіл на Київщині виник конфлікт між нардепом Сергієм Пашинським та невідомим. Той напав на депутата, і захищаючись, Пашинський вистрілив йому в ногу. Справу розслідує поліція.

Теги: Кримінал Сергій Пашинський Україна
Джерело: 24 Канал
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