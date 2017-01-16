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Пашинский: Прошу ГПУ оприлюднити фрагменти видеодопиту очної ставки (Документ)

12:46, сьогодні 176 Читать новость на русском
Пашинский: Прошу ГПУ оприлюднити фрагменти видеодопиту очної ставки (Документ)
/ pravda.if.ua

Народний депутат Сергій Пашинський (НФ) звернувся до Генпрокурора Юрія Луценка з проханням про публікацію фрагментів відеодопиту очної ставки.

"Я не прихильник розголошення таємниці слідства. Слідча група повинна працювати спокійно та не піддаватися тиску. Але враховуючи істерію, яку роздувають проплачені ЗМІ соратників Януковича, – змушений просити Генпрокурора про оприлюднення фрагментів резонансного відеодопиту очної ставки, яка відбулася минулої п'ятниці", – написав у Фейсбуці Пашинський і опублікував таку заяву:

Генеральному прокурору України

Луценку Ю.В.

Заява

Звертаюсь до Вас у зв'язку із значним суспільним резонансом з приводу інциденту, що мав місце 31.12.2016 року за моєї участі на дорозі в с. Хлепча та чисельними неправдивими заявами сторони Хімікуса В.Е., зокрема про доведення моєї вини в інциденті за наслідками проведення одночасного допиту від 13.01.2017 року. Такі заяви є популістськими, вчиненні в порушення вимог Кримінального процесуального кодексу України, та, з огляду наданих підписок про нерозголошення даних досудового слідства, підпадають під кримінальну відповідальність за статтею 387 Кримінального кодексу України.

З метою максимально об'єктивного висвітлення даного процесу, прошу оприлюднити наступні фрагменти відеозапису одночасного допиту від 13.01.2017, які висвітлюють питання:

1. Чи був в руках Пашинського С.В. пістолет, коли він вийшов з автомобіля (покази Хімікуса В.Е.).

2. Що говорив Пашинський С.В. перед першим пострілом (покази Хімікуса В.Е.)

3. Чи наближався після першого пострілу Хімікус В.Е. до Пашинського С.В. с пляшкою в руці та чи завдав удару (покази Олійника Я.).

4. Чи падав Пашинський С.В. після удару пляшкою по голові (покази Олійника Я.)

5. Чи залишалась після удару по голові Пашинського С.В. в руках Хімікуса горловина пляшки з зазубреними краями (покази Хімікуса В.Е.)

6. На яку відстань відкинуло пострілом Хімікуса В.Е. від пострілу Пашинського С.В.

7. На якій відставні від мікроавтобусу знаходився Хімікус після поранення (оприлюднити схему місця огляду події та фотографії).

8. Чи змінювались покази Пашинського С.В. протягом слідства, зокрема і ті, які він надав 13.01.2017 року.

Наполягаю на об'єктивному та неупередженому розслідування кримінального провадження.

16.01.2017 року С.В. Пашинський"

Теги: Україна Сергій Пашинський Політика Юрій Луценко ГПУ
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