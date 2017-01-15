Пашинський проситиме про охорону для чоловіка, якого він підстрелив

Нардеп Сергій Пашинський заявив, що В'ячеславу Хімікусу може загрожувати небезпека.

Про це він написав у Facebook.

За словами Пашинського, адвокати Хіміскуса фінансуються та контролюються прибічниками злочинного режиму Януковича на чолі з Андрієм Портновим.

Адвокати з команди Портнова не ставлять собі завдання захищати мого нападника. Під час перехресного допиту нападник та його дружина не отримували потрібної уваги від свого адвокату, яка не помічала їх та не допомагала, а лише користувалася будь-якою можливістю вийти до преси,

– написав Пашинський.

На думку нардепа, сімї Хіміскуса може загрожувати небезпека.

Я вважаю, що з такими "захисниками", сім’ї мого нападника може загрожувати небезпека, тому в понеділок я звернуся до відповідних правоохоронних з проханням забезпечити сім’ї нападника реальну, а не "портновську" охорону,

– написав він.

Нагадаємо, увечері 31 грудня в одному із сіл на Київщині виник конфлікт між нардепом Сергієм Пашинським та невідомим, у результаті чого депутат прострілив йому ногу.