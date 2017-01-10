Пашинський розповів, де провів різдвяні свята

Нардеп Сергій Пашинський на різдвяні свята літав із родиною до Австрії.
Про це він розповів Пашинський після допиту, повідомляє УП.
За його словами, відпочинок він запланував ще у жовтні. При цьому нардеп відмовився назвати вартість поїздки і відпочинку.
Я сам катаюся на лижах, ця поїздка була запланована ще в кінці жовтня,
– сказав він.
Також нардеп запевнив, що поїздка не завадила слідству. Він додав, що співпрацює з правоохоронцями і видав слідству добровільно, усе, що було потрібно.
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Нагадаємо, увечері 31 грудня в одному із сіл на Київщині виник конфлікт між нардепом Сергієм Пашинським та невідомим, у резулььаті чого депутат прострілив йому ногу.
Згодом Пашинський розповів свою версію сутички. Натомість чоловік, якому нардеп прострелив ногу, заявив, що той направив на нього пістолет без попередження.
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