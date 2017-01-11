Пашинський стріляв зі зброї, яку йому подарував Аваков, – джерело

Нардеп Сергій Пашинський стріляв у В'ячеслава Хімікуса зі зброї, яку йому подарував міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на власні джерела.

ЗМІ повідомляє, що Пашинський стріляв у чоловіка з пістолета Glock 19 калібром 9мм. Цим пістолетом Пашинського нагородив Аваков своїм указом від 28 березня 2014 року.

Нагадаємо, увечері 31 грудня в одному із сіл на Київщині виник конфлікт між нардепом Сергієм Пашинським та невідомим, у результаті чого депутат прострілив йому ногу.



Згодом Пашинський розповів свою версію сутички. Натомість чоловік, якому нардеп прострелив ногу, заявив, що той направив на нього пістолет без попередження.