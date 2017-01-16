  • укр
  • рус
13:10
16 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Церква побачила гріх в балеті. В Росії таки пройшов нацизм
Вєсті Кремля
19:47, 14 січня
Вєсті.UA. Жир. Ляшко запросив Трампа на інавгурацію. Повернення
Вєсті.UA
23:06, 14 січня
Як аферисти в Рівному залишають без даху над головою сотні людей
ЦРУ
22:26, 12 січня
Випуск новин за 11:00: Причина авіакатастрофи у Киргизстані. Російські ракетні установки в Криму
Випуск новин
11:52, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Україна
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Пашинський: зброю я ношу після повідомлення спецслужб про підготовку замаху ФСБ

13:03, сьогодні 132 Читать новость на русском
Сергій Пашинський
Сергій Пашинський / nfront.in.ua

Народний депутат Сергій Пашинський заявив, що почав носити з собою зброю після того, як в 2015 році українські спецслужби заявили про підготовку замаху на нього з боку ФСБ.

Про це він заявив сьогодні під час прес-конференції перед Погоджувальною радою.

"В кінці березня 2015 наші спецслужби офіційно доповіли керівництву держави, правоохоронним органам і мені особисто, що ФСБ готувало викрадення мене і Парубія. Тому я завжди перебуваю з охороною, а коли охорони не було, як в даному випадку – 31 грудня, я завжди ходив зі своїм пістолетом", – пояснив Пашинський.

Народний депутат також уточнив, що отримав зброю в 2014 році, після того, як регулярно відвідував "гарячі точки".

Сергій Пашинський також підкреслив, що, незважаючи на штучно створений громадський резонанс справи 31 грудня зусиллями колишнього соратника Віктора Януковича - Андрія Портнова, найбільш зацікавлений в об'єктивному та об'єктивному слідстві.

"Я хочу підкреслити, що жодне прохання Генпрокуратури мною не було проігнороване. Я беру участь у всіх слідчих діях. Якщо в ГПУ буде необхідність в знятті недоторканності я не буду ставити перепони, але ще раз кажу: я найбільш зацікавлений, щоб слідство було проведено об'єктивно і неупереджено. Своїми діями, а не тільки словами, я підтверджую цю позицію. За останній тиждень були проведені десятки допитів, очних ставках – я на все ходив", – заявив Пашинський.

Народний депутат також заявив, що, незважаючи на прикрий інцидент, він продовжить виконувати свої професійні обов'язки. Так, буде домагатися прийняття закону про спецконфіскації коштів Януковича, працювати над виконанням державного оборонного замовлення, тощо.

"Хочу сказати, що 30 грудня нам вдалося запустити фінансування державного оборонного замовлення. Всі наші заводи, які мають відношення, заробили, вони завантажені. Бюджет цього року дає нам можливість говорити, що обороноздатність зросте в рази, і саме тому в тому числі йде така брехня і така атака від втікачів аферистів", -–резюмував Пашинський.

Нагадаємо, Пашинський також звернувся в Генпрокуратуру з проханням опублікувати фрагменти відеодопиту очної ставки.

Теги: Сергій Пашинський Україна
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Нельзя заступаться за тех, кто живет в Украине по законам России
сьогодні, 12:53 Нельзя заступаться за тех, кто живет в Украине по законам России
Володимир Шередега 611
Гендиректор ТОВ СП
сьогодні, 11:03 Гендиректор ТОВ СП "НІБУЛОН" Олексій Вадатурський: Я втомився від непрофесіоналів у владі
745
Спрос без границ: ТОП-8 самых неожиданных закупок украинских госучреждений
сьогодні, 10:01 Спрос без границ: ТОП-8 самых неожиданных закупок украинских госучреждений
Ваші гроші в Інтернеті 4266
Як закрити ФОП прямо з дому: проста покрокова інструкція
сьогодні, 08:25 Як закрити ФОП прямо з дому: проста покрокова інструкція
Все про роботу 1578
Трагічний обстріл Новоолександрівки, суперечлива перевірка в Ростові, – головне за добу
сьогодні, 08:02 Трагічний обстріл Новоолександрівки, суперечлива перевірка в Ростові, – головне за добу
2179
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
Негода в Україні, теракт у Єрусалимі, – головне за добу
 9 січня , 09:18
Росія дозволила українським інспекторам перевірити військові частини біля кордону
15 січня , 10:09 6
Паралімпійці: потужна історія спортсмена, який став ведучим Паралімпіади
 8 листопада 2016 , 16:00
Кузьмі було б 48: життя, музика й ідеї, які сповідував музикант
 17 серпня 2016 , 14:15
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук