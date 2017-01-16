Пашинський: зброю я ношу після повідомлення спецслужб про підготовку замаху ФСБ

Народний депутат Сергій Пашинський заявив, що почав носити з собою зброю після того, як в 2015 році українські спецслужби заявили про підготовку замаху на нього з боку ФСБ.

Про це він заявив сьогодні під час прес-конференції перед Погоджувальною радою.

"В кінці березня 2015 наші спецслужби офіційно доповіли керівництву держави, правоохоронним органам і мені особисто, що ФСБ готувало викрадення мене і Парубія. Тому я завжди перебуваю з охороною, а коли охорони не було, як в даному випадку – 31 грудня, я завжди ходив зі своїм пістолетом", – пояснив Пашинський.

Народний депутат також уточнив, що отримав зброю в 2014 році, після того, як регулярно відвідував "гарячі точки".

Сергій Пашинський також підкреслив, що, незважаючи на штучно створений громадський резонанс справи 31 грудня зусиллями колишнього соратника Віктора Януковича - Андрія Портнова, найбільш зацікавлений в об'єктивному та об'єктивному слідстві.

"Я хочу підкреслити, що жодне прохання Генпрокуратури мною не було проігнороване. Я беру участь у всіх слідчих діях. Якщо в ГПУ буде необхідність в знятті недоторканності я не буду ставити перепони, але ще раз кажу: я найбільш зацікавлений, щоб слідство було проведено об'єктивно і неупереджено. Своїми діями, а не тільки словами, я підтверджую цю позицію. За останній тиждень були проведені десятки допитів, очних ставках – я на все ходив", – заявив Пашинський.

Народний депутат також заявив, що, незважаючи на прикрий інцидент, він продовжить виконувати свої професійні обов'язки. Так, буде домагатися прийняття закону про спецконфіскації коштів Януковича, працювати над виконанням державного оборонного замовлення, тощо.

"Хочу сказати, що 30 грудня нам вдалося запустити фінансування державного оборонного замовлення. Всі наші заводи, які мають відношення, заробили, вони завантажені. Бюджет цього року дає нам можливість говорити, що обороноздатність зросте в рази, і саме тому в тому числі йде така брехня і така атака від втікачів аферистів", -–резюмував Пашинський.

Нагадаємо, Пашинський також звернувся в Генпрокуратуру з проханням опублікувати фрагменти відеодопиту очної ставки.