ПАТ "Миронівський хлібопродукт" збудує біогазовий комплекс

В Україні незабаром з'явиться унікальний біогазовий комплекс. Компанія "Миронівський хлібопродукт" збудує його на базі своєї птахофабрики на Вінниччині.

Біогазовий комплекс перероблятиме відходи виробництва на електричну та теплову енергію. Проектна потужність підприємства – 20 мегават.

"Послід і виробництво птиці – це вода від забійного заводу і вода від миття пташників. Все прямує в реактори, де все переробляють в корисний біогаз і в чисту воду. Це історія win-win: ми утилізували відходи, ми отримали енергію, і ми стали більш енергонезалежні, і зробили капітальні інвестиції в країні, а також створили нові робочі місця", – розповів голова правління ПАТ "Миронівський хлібопродукт" Юрій Костюк.

Це не перший еко-енергетичний проект компанії. З 2012 року в рамках експерименту в Дніпропетровській області працює біогазовий комплекс потужністю 5 мегават.

"При спалюванні біогазу ми отримуємо одночасно електричну і теплову енергію. Електрична енергія йде в загальну електросистему, а теплову можна розподіляти на споживачів. Якщо ми говоримо про проект в 5 мегават, то його достатньо для того, щоб забезпечити 15 тисяч квартир постійною електричною енергією", – пояснив директор "МХП Еко Енерджи" Іван Тракслер.

Новий комплекс обіцяють побудувати протягом двох років. Ціна проекту – 25-27 мільйонів доларів. В компанії зазначають, що після його реалізації продовжать розбудовувати біогазові комплекси.