Патріарх Філарет розповів, за який мир молиться Московський патріархат

Московський патріархат бреше про війну на Донбасі, бо заявляє, що там триває громадянська війна.

Про це "5 каналу" розповів Патріарх Київський і всієї Руси-України, Предстоятель УПЦ КП Філарет.

В чому полягає неправда? Неправда полягає в тому, що на Сході іде війна, агресивна війна з боку Росії, а Московський патріархат каже, що не агресія Росії приносить шкоду українському народу, а що іде громадянська війна, тобто українці воюють з українцями, громадянська війна,

– сказав він.

На думку Філарета, якби не підтримка Росії, то війна на Донбасі давно б припинилася. За його словами, керівництво Московського патріархату цього ніби не бачить і тому ніколи не осуджує Москву за агресію.

"Вони кажуть, що іде громадянська війна, вони моляться за мир. Так, добре, що моляться за мир. Ми теж за мир, ми проти війни. Але за який мир вони моляться? І за який мир молимось ми? Вони моляться за мир в підпорядкуванні Росії, бо коли б Україна підпорядкувалась Росії, то наступив би мир, але разом з цим миром наступила б неволя, в якій ми були більше 300 років", – додав він.

Філарет сказав, що Україні такий мир не потрібен.

Ми хочемо миру справедливого, тобто миру у незалежній державі. Ось якби Росія хотіла жити мирно з українською державою, ми такий мир підтримуємо. Коли вона хоче підкорити українську державу і встановити мир – ми такого миру не хочемо,

– додав патріарх.

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