Патріарх Любомир Гузар попрощався з рідним Львовом

Після архієрейської заупокійної літургії та ходи містом, поховальний кортеж вирушив до Києва.

Сотні, якщо не тисячі людей вийшли сьогодні на вулиці, аби провести в останню путь блаженнішого Любомира Гузара. Хода пройшла від церкви св. Юра і до Свято-Михайлівського кафедрального собору.

Як це було – дивіться у матеріалі 24 Каналу.

Нагадаємо, увечері 31 травня через важку недугу пішов із життя колишній голова УГКЦ Любомир Гузар. Поховають Блаженнійшого 5 червня у Києві, проте до цього з ним попрощаються львів'яни.

