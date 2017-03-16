Патрульні розчулили мережу запискою до водія

У Запоріжжі поліцейські залишили незвичну записку водієві, який забув зачинити вікно в машині.
Фотографію записки опублікували у Facebook.
Варто відзначити, що дивує не лише сама форма попередження від поліцейських, але й саме написання.
Ваш транспортний засіб, напевно, якийсь шлях міг трафнути. Саме тому авто-патрулі Дніпровського району були вимушені (поміж викликів) ховатися в криївці (темрява нам в поміч) і чекати на можливих злодіїв,
– йдеться в записці.
Допис вже зібрав більше трьох тисяч вподобань та більше тисячі поширень.
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